Manfredonia, “La Roca”: richiesta occupazione per 1.267 mq

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/03/2022 – “AVVISO PUBBLICO Il Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta RENDE NOTO che La Roca sede legale a Manfredonia ha chiesto una variazione in ampliamento della licenza di concessione demaniale marittima



n.21/2020, come modificata con licenza suppletiva n.134/2021, avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq.1080,00, sita in Viale Miramare snc, adibita a solarium giornaliero e noleggio di ombrelloni, per il posizionamento di ulteriori quadrati porta lettini nell’area già in concessione e per l’acquisizione di uno specchio acqueo di mq.187,00 finalizzato al posizionamento di n.3 isole gonfiabili galleggianti di mt.4,00 x mt.3,00 e di n.2 isole gonfiabili galleggianti di mt.4,00 x mt.4,00, per una superficie rideterminata in complessivi mq.1.267,00“.

