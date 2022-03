Meteo Puglia: sole, caldo e poca pioggia nel weekend

FOGGIA, 24/03/2022 – (adnkronos) La primavera si affaccia sull’Italia, il caldo si fa largo con temperature che nella giornata possono arrivare anche a 20 gradi.

Nubi e poca pioggia tornano a fare capolino nel weekend del 26-27 marzo. In questi giorni l’escursione termica, calcolata come la differenza tra la massima e la minima giornaliera, ha toccato quota 20-22°C in molte zone del centro-nord. Nulla di anomalo: questa fase di escursione termica si attenuerà comunque nel weekend quando correnti meridionali porteranno un aumento dei valori minimi e un leggero calo delle massime, come evidenzia ilmeteo.it.

Una situazione meteorologica che favorirà tempo stabile e soleggiato fino a venerdì in Italia. Per trovare qualche nota meno ‘serena’ dobbiamo anticipare un po’ quello che succederà nel weekend: una blanda perturbazione, figlia del ciclone spagnolo, si spingerà verso Sardegna e Sicilia, con piogge localmente intense. Da confermare un eventuale interessamento perturbato del Sud peninsulare ed addirittura delle regioni centrali nella giornata di domenica.

Le previsioni meteo nel dettaglio:

Giovedì 24. Al Nord: sempre sole. Al Centro: tutto sole salvo velature in Sardegna. Al Sud: bel tempo.

Venerdì 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: più nubi in Sardegna e poi Toscana. Al Sud: bel tempo.

Sabato 26. Al Nord: soleggiato salvo nuvole sparse in Liguria. Al Centro: da velato a nuvoloso, piovaschi in Sardegna. Al Sud: nuvoloso in Sicilia, velato altrove.

Tendenza. Domenica con nubi al Centro-Sud ed in Sardegna con qualche pioggia sparsa, nuvoloso al Nordovest, soleggiato altrove. (adnkronos)