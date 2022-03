Morte Giuseppe Ciociola, controlli dei Carabinieri nel casolare di campagna

StatoQuotidiano.it, 24 marzo 2022. Controlli stamani dei Carabinieri in un casolare di campagna in località Alma Dannata a Zapponeta, nella cui area è stato trovato privo di vita, lo scorso 12 marzo, Giuseppe Ciociola, 59enne del centro sipontino.

Per il decesso dell’uomo sono in corso le indagini dei militari del Comando Provinciale di Foggia, attraverso i militari del Comando Compagnia di Manfredonia. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di una morte violenta.

Si attendono gli esiti dell’esame autoptico per avere ulteriori riferimenti sulle cause alla base del decesso.