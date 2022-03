Prof. Cipolloni (UniFg): “Willy morto per colpo violentissimo al torace”

FOGGIA, 24/03/2022 – (fanpage) Willy Monteiro Duarte è morto a causa di un colpo ricevuto nella parte anteriore del torace, che ha causato fibrillazioni ventricolari e poi un arresto cardiaco. Lo sostiene il professor Luigi Cipolloni, direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Foggia e consulente della difesa di Mario Pincarelli.

Secondo il professore questo processo non è irreversibile, a patto si intervenga in due o tre minuti al massimo. Questo, per esempio, è avvenuto nel caso del calciatore danese Christian Eriksen, soccorso in campo immediatamente e salvato grazie all’intervento dei medici. Non è successo, invece, per Davide Astori, il calciatore della Fiorentina colpito da infarto mentre era a letto. In conclusione, secondo Cipolloni il ragazzo si sarebbe potuto salvare se un medico fosse intervenuto subito, entro due minuti dal colpo sferrato dagli aggressori (uno tra i tanti).

Willy Monteiro Duarte è morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, aggredito e picchiato fino al decesso. Secondo Cipolloni un colpo in particolare ha provocato la morte del ragazzo: il trauma toracico causato da questo colpo al torace “ha scatenato una fibrillazioni ventricolare particolarmente violenta che ha portato a un’inefficienza del cuore”. (fanpage)