Concessioni balneari in Puglia nella bufera: ecco quanto si paga a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/03/2023 – (Cesare Bechis bari.corriere.it) In Puglia i canoni di concessione pagati dagli stabilimenti balneari oscillano da poche decine di euro a decine di migliaia.

C’è chi paga 355 euro l’anno, come a Pulsano (Taranto), Brindisi e altri posti, e chi sborsa 57.033 euro a Bari, 37.088 a Manfredonia, a Monopoli c’è chi versa 47.038 e a Gallipoli 31.551 mentre a Ostuni 13.401. Non c’è una zona privilegiata rispetto a un’altra in Puglia, dipende dalla superficie occupata, dalla qualità dei servizi e dalle attrezzature. Le concessioni sono 2200, delle quali 1200 sono ad uso turistico ricreativo (stabilimenti balneari, chioschi, ristoranti, campeggi, alberghi) e vi lavorano 30.000 addetti fra stagionali e a tempo indeterminato.