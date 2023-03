Inchiesta patenti facili: 12 dei 20 indagati sono del Foggiano

FOGGIA, 24/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Parla… foggiano l’inchiesta della Procura di Bari e dei Carabinieri sul presunto rilascio di certificati medici falsi da parte di un ufficiale medico dell’Aeronautica militare per conseguire la patente.

Dei 20 indagati complessivi infatti 12 sono foggiani nati o residenti tra San Severo, Apricena, Lesina, Casalnuovo Monterotaro; coinvolti titolari e collaboratori di un’autoscuola di San Severo; e di 4 agenzie di pratiche automobilistiche: una di Apricena; una di Lesina; due di San Severo. Undici le imputazioni ipotizzate dal pm a vario titolo nei confronti dei 20 indagati: associazione per delinquere; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale; accesso abusivo a sistemi informatici; detenzione e diffusione di codici d’accesso a sistemi informatici.

I fatti contestati vanno dal 2020 al 2022 e sono avvenuti tra Bari e provincia e nelle province di Foggia e Taranto. La Procura chiedeva la detenzione in carcere per 2 indagati; 10 arresti domiciliari; 8 obblighi di firma. Il gip del Tribunale di Bari Angelo Salerno ha disposto gli arresti domiciliari per 2 indagati. lagazzettadelmezzogiorno.it