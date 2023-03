Strage discoteca: Fedez parla in aula, ‘scenario peggiore’

www.statoquotidiano.it. Il rapper Fedez ha testimoniato nel processo ‘bis’ riguardante la strage avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) nel dicembre 2018, in cui morirono cinque adolescenti e una madre 39enne.

Fedez è stato chiamato a rispondere sulle condizioni del locale, delle quali però non aveva memoria, poiché si era esibito due volte in dj-set alla Lanterna nel 2015 e 2016. In un’intervista in tv, il rapper aveva parlato dello “scenario peggiore” accaduto la sera della tragedia a Corinaldo, confermando in aula il senso delle sue parole a proposito del prevedibile sovraffollamento del locale a causa della combinazione di un cachet alto, un prezzo basso per i biglietti (20 euro) e una capienza limitata di 500 posti.

Quella sera si sarebbe dovuto esibire nel locale, in dj-set, Sfera Ebbasta, che a sua volta testimonia oggi. Per quell’esibizione, pattuita con un compenso di 17.500 euro, non avvenne a causa della tragedia.

Lo riporta l’Ansa.