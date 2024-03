"Chi pianta un albero pianta una speranza", Foggia ricorda le vittime della strada

Foggia. “Chi pianta un albero pianta una speranza“. È così che Foggia vuole ricordare le vittime della strada, “piantando” un albero in ferro battuto. Un’ opera d’arte realizzata e donata con sensività dall’artigiano Savino Frontino della ditta Sersystem.

Una realizzazione simbolica, benedetta dall’arcivescovo Monsignor Giorgio Ferretti che, in un giardino del Cep, con parole piene d’amore ricorda in preghiera le giovani vittime: “loro ci hanno preceduti in questa nostra breve vita, sono già degli angeli”.

Nella cerimonia Rosa Viggiano, mamma della vittima Antonio Pio Di Bari, con grande commozione, condivisa con gli altri familiari presenti, raccomanda la massima prudenza alla guida e ringrazia il consigliere Benedetto Buenza per l’impegno dimostrato nel volere fortemente questa manifestazione assieme all’assessora Lucia Aprile.

Per la sindaca era presente l’assessora al traffico Daniela Patano anch’essa molto emozionata e determinata a impegnarsi per la sicurezza stradale, dice il Il Consigliere Comunale Benedetto Buenza-