Foggia. L’Arcivescovo Ferretti in strada tra la gente per la pace (fotogallery)

Foggia. In questa Domenica delle Palme 2024, dopo aver presieduto la s. Messa nella Basilica Cattedrale di Foggia, l’Arcivescovo mons. Giorgio Ferretti è uscito per alcune strade del centro cittadino per portare un messaggio di pace e di amicizia con le palme.

Un gesto che ha stupito tanti e che ha accompagnato l’apertura della Settimana Santa per la comunità diocesana di Foggia-Bovino.