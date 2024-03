Monte Sant’Angelo. Come vivevano i nostri antenati

L’assenza di documenti, non ci offre la possibilità di rappresentarci la vita quotidiana dei nostri lontani antenati, che costituivano la comunità di Monte Sant’Angelo di oltre dieci secoli fa, in quei lontani secoli bui.

Sul piano sociale la popolazione era divisa in religiosi e funzionari feudali, da una parte, e contadini, pastori, servi e piccoli artigiani dall’altra.

Le abitazioni di questi ultimi erano miserabili tuguri, locali ricavati nella roccia, le grotte. Ma neanche le altre case dovevano presentarsi molto accoglienti, ampie e confortevoli: il lusso e lo sfarzo non sono entrati in nessun periodo nella tradizione edilizia della città di Monte Sant’angelo, anche perchè in nessuna epoca, e tanto meno in quella dei primordi, si è potuto godere di un vero benessere.

Economicamente, vivere sulla Montagna dell’Arcangelo Michele ha richiesto sempre e a tutti sforzo, rinuncia, sacrificio. Le attività economiche erano del tutto primitive. Il commercio spicciolo, quello delle compere quotidiane e settimanali doveva essere del tutto assente ed ogni famiglia attingeva quotidianamente alle provviste accumulate per una intera annata.

Molto praticato doveva essere il baratto, lo scambio dei beni in natura, la moneta doveva essere usata molto limitatamente, e solo per acquisti di una certa consistenza, per lo più fondiari. Le risorse si fondavano sull’agricoltura e sull’industria armentizia.

Le colture più praticate erano quelle del frumento, della vite, dell’ulivo, degli alberi da frutta. I vasti appezzamenti di terreni appartenevano a pochi proprietari, a badie ed enti ecclesiastici.

Monte Sant’Angelo 24 marzo 2024

Michele Piemontese