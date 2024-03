Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente Movimento Regione Salento «Tornano a “casa”, nel loro alveo naturale. Siamo felici della scelta di campo manifestata da Puglia Popolare Lecce a sostegno di Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra unito che andrà a governare la nostra città per riportarla a brillare. Abbiamo vissuto come una innaturale forzatura il loro supporto in questi anni all’amministrazione Salvemini, inconcludente e lontana anni luce dalle posizioni e dai valori consolidati di Puglia Popolare, improntati all’ascolto e all’attenzione ai bisogni dei cittadini. Si tratta di un passaggio politico assai rilevante, un ritorno che vale doppio e che chiude un capitolo infelice. Con l’adesione di Puglia Popolare si rafforza la nostra proposta di cambiamento sotto la guida sicura e autorevole di Adriana Poli Bortone.

Le prossime amministrative saranno un banco di prova determinante, e siamo certi che Lecce potrà ritrovare il buon governo dopo anni bui. Ora avanti compatti, per scrivere una nuova e bella pagina politica».