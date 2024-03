“Risaputo che il Comune di Torremaggiore abbia bisogno di personale, ma certamente lascia perplessi che si decida di bandire tre concorsi nella imminente vigilia della campagna elettorale”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune torremaggiorese, Anna Lamedica, che spiega: “Dopo il concorso lampo per tre autisti, che per scorrimento sono diventati cinque, ecco che appaiono altri 3 concorsi che, siamo quasi certi, dovrebbero essere espletati dopo le elezioni.

Si tratta di 1 posto di istruttore direttivo-tecnico-agronomo (scadenza 4 aprile); 1 posto di istruttore direttivo culturale (scadenza 11 aprile) e 1 posto di istruttore direttivo tecnico (scadenza 11 aprile). La nostra sorpresa – prosegue Lamedica – riguarda in particolare una figura, quella dell’agronomo, visto che in questi cinque anni di Amministrazione Emilio Di Pumpo, l’ufficio agricoltura è stato sguarnito. Tutti ricordiamo i ritardi per le pratiche carburanti, solo per fare un esempio, e non si è ritenuto essenziale fino ad oggi, a fine mandato, individuare questa figura.

Certamente ci verrà detto che è stato seguito un iter, che è tutto legale, che prima parliamo di dare occasioni lavorative e poi ci lamentiamo. Ma anche in questo caso – aggiunge Lamedica – ci dispiace sottolineare come il sindaco, sulla propria pagina Facebook, dia risalto e pubblicizzi strade e piazze e dimentichi di pubblicizzare questi concorsi. Sarebbe l’occasione per mostrare alla cittadinanza che si cerca di dare prospettive a chi è disoccupato o vive nella precarietà. Certo, sappiamo che bisognerebbe dare un’occhiata ad Amministrazione Trasparente o al sito INPA, ma il dubbio ora è: si procederà in modo da assumere prima della fine del mandato o ci si riserverà di farlo non appena si rientrerà, visto che l’obiettivo del centrosinistra è quello di non perdere la gestione del Comune di Torremaggiore?”, conclude Lamedica.