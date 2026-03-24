È scomparso a soli 43 anni Leonid Radvinsky, miliardario americano di origine ucraina e proprietario di OnlyFans, dopo una lunga lotta contro il cancro. L’annuncio è stato dato dalla Fenix International, società madre della piattaforma con sede a Londra.

Radvinsky, figura riservata e poco incline alle apparizioni pubbliche, aveva acquisito la maggioranza di OnlyFans nel 2018 dai fondatori Guy e Tim Stokely. Sotto la sua gestione, il sito è diventato un colosso globale, con oltre 377 milioni di utenti e un giro d’affari che ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari.

Considerato uno dei miliardari informatici più controversi al mondo, Radvinsky risiedeva a Londra e, prima di OnlyFans, aveva fondato Cybertania, un’azienda operante sempre nel settore dei siti per adulti.

Lo riporta ansa.it.