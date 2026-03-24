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Home // Cronaca // Addio a Leonid Radvinsky, il patron di OnlyFans: morto a 43 anni di cancro

LEONID RADVINSKY Addio a Leonid Radvinsky, il patron di OnlyFans: morto a 43 anni di cancro

Sotto la sua gestione, il sito è diventato un colosso globale, con oltre 377 milioni di utenti e un giro d’affari che ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari

Addio a Leonid Radvinsky, il patron di OnlyFans: morto a 43 anni di cancro

Leonid Radvinsky - Fonte Immagine: corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

È scomparso a soli 43 anni Leonid Radvinsky, miliardario americano di origine ucraina e proprietario di OnlyFans, dopo una lunga lotta contro il cancro. L’annuncio è stato dato dalla Fenix International, società madre della piattaforma con sede a Londra.

Radvinsky, figura riservata e poco incline alle apparizioni pubbliche, aveva acquisito la maggioranza di OnlyFans nel 2018 dai fondatori Guy e Tim Stokely. Sotto la sua gestione, il sito è diventato un colosso globale, con oltre 377 milioni di utenti e un giro d’affari che ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari.

Considerato uno dei miliardari informatici più controversi al mondo, Radvinsky risiedeva a Londra e, prima di OnlyFans, aveva fondato Cybertania, un’azienda operante sempre nel settore dei siti per adulti.

Lo riporta ansa.it.

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