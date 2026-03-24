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Home // Manfredonia // Algesiro, Piano di Zona D32 al buio: “Situazione da denuncia”

ALGESIRO BUIO Algesiro, Piano di Zona D32 al buio: “Situazione da denuncia”

Disagi e indignazione al Piano di Zona Algesiro D32, dove i residenti segnalano una situazione critica legata alla mancanza di illuminazione pubblica.

ZONA ALGESIRO, ARCHIVIO

ZONA ALGESIRO, ARCHIVIO

Disagi e indignazione al Piano di Zona Algesiro D32, dove i residenti segnalano una situazione critica legata alla mancanza di illuminazione pubblica.

A denunciare l’accaduto è da un cittadino, che parla apertamente di una condizione “da segnalare in procura”, evidenziando i rischi per la sicurezza dei cittadini. “È uno scandalo – afferma – non fare nemmeno un avviso pubblico per informare i residenti”.

Secondo quanto riferito, il problema persiste anche in presenza di condizioni che dovrebbero garantire il normale funzionamento dell’impianto di illuminazione. I cittadini chiedono chiarimenti immediati al servizio manutenzione del Comune e un intervento tempestivo per ripristinare la normalità.

Nel frattempo, si invitano i residenti a documentare la situazione con immagini e segnalazioni, utili a portare all’attenzione pubblica il disagio e sollecitare una risposta concreta da parte delle istituzioni.

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