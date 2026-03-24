Un incendio si è sviluppato questa mattina al piano terra di una palazzina di quattro piani nel quartiere Sant’Anna a Bari, con fiamme e fumi che hanno coinvolto anche i balconi delle abitazioni soprastanti.

Il rogo ha interessato i locali di una pizzeria, attualmente sottoposta a sequestro, e non si esclude un’origine dolosa. Per precauzione, sono state evacuate 16 famiglie, per un totale di circa 50 persone. Secondo fonti del Comune di Bari, i residenti potrebbero rientrare in casa già oggi, poiché le verifiche tecniche hanno escluso danni strutturali all’edificio. Saranno tuttavia fornite prescrizioni di sicurezza, in particolare sul divieto di utilizzare i balconi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia locale e protezione civile. L’allarme in via Mimmo Conenna è scattato pochi minuti prima delle 6. Le operazioni di spegnimento, con due squadre dei vigili del fuoco e un’autobotte, sono durate diverse ore.

Lo riporta ansa.it.