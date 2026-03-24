Edizione n° 6015

BALLON D'ESSAI

LO MUZIO // Università di Foggia, Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza e partecipazione”
24 Marzo 2026 - ore  13:23

CALEMBOUR

118 GARGANO FOGGIA // Foggia – Gargano. Emergenza 118, operatori in rivolta: “Sistema ingiusto”
24 Marzo 2026 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Bari, incendio in palazzina: fiamme da una pizzeria, evacuate 16 famiglie

BARI INCENDIO Bari, incendio in palazzina: fiamme da una pizzeria, evacuate 16 famiglie

Un incendio si è sviluppato questa mattina al piano terra di una palazzina di quattro piani nel quartiere Sant'Anna a Bari

Bari, incendio in palazzina: fiamme da una pizzeria, evacuate 16 famiglie

Bari, incendio in palazzina - Fonte Immagine: telenorba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Bari // Cronaca //

Un incendio si è sviluppato questa mattina al piano terra di una palazzina di quattro piani nel quartiere Sant’Anna a Bari, con fiamme e fumi che hanno coinvolto anche i balconi delle abitazioni soprastanti.

Il rogo ha interessato i locali di una pizzeria, attualmente sottoposta a sequestro, e non si esclude un’origine dolosa. Per precauzione, sono state evacuate 16 famiglie, per un totale di circa 50 persone. Secondo fonti del Comune di Bari, i residenti potrebbero rientrare in casa già oggi, poiché le verifiche tecniche hanno escluso danni strutturali all’edificio. Saranno tuttavia fornite prescrizioni di sicurezza, in particolare sul divieto di utilizzare i balconi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia locale e protezione civile. L’allarme in via Mimmo Conenna è scattato pochi minuti prima delle 6. Le operazioni di spegnimento, con due squadre dei vigili del fuoco e un’autobotte, sono durate diverse ore.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO