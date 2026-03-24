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Home // Bari // Bimba di 2 anni aggredita da pitbull ad Acquaviva: operata al Policlinico di Bari

BIMBA PITBULL Bimba di 2 anni aggredita da pitbull ad Acquaviva: operata al Policlinico di Bari

L’aggressione è avvenuta per strada e, secondo quanto emerso, il cane apparteneva a un vicino di casa della piccola

Bimba di 2 anni aggredita da pitbull ad Acquaviva: operata al Policlinico di Bari

Bimba di 2 anni aggredita da pitbull ad Acquaviva - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Bari // Cronaca //

Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L’aggressione è avvenuta per strada e, secondo quanto emerso, il cane apparteneva a un vicino di casa della piccola.

A fermare l’attacco è stato il padre della bambina. La piccola ha riportato ferite al volto ed è stata immediatamente trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata operata e suturata.

Nonostante il grande spavento, la bambina non è in pericolo di vita. Attualmente è ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica, dove riceve terapia antibiotica. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Lo riporta ansa.it.

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