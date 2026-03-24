CAGNANO VARANO – Attimi di forte tensione nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, quando un inseguimento tra carabinieri e due malviventi si è concluso con uno schianto e il ferimento di un militare dell’Arma.

Secondo quanto ricostruito, una gazzella dei carabinieri si sarebbe messa all’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’alt imposto dai militari. I due occupanti del veicolo, nel tentativo di guadagnare la fuga, avrebbero accelerato a forte velocità lungo le strade del centro garganico.

Durante la corsa, i fuggitivi avrebbero speronato l’auto di servizio del 112, provocando un violento impatto che ha fatto finire entrambi i mezzi fuori dalla sede stradale. Nell’urto è rimasto ferito un carabiniere, che ha riportato un trauma alla spalla.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso, che hanno prestato le prime cure al militare.

Dopo l’incidente, uno dei due uomini a bordo dell’auto in fuga è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

L’episodio si è verificato intorno alle 17. Sono attualmente in corso le indagini per identificare e rintracciare il secondo responsabile. Lo riporta foggiatoday.it.