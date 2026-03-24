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Home // Gargano // Cagnano Varano, inseguimento ad alta velocità: carabiniere ferito dopo speronamento

CAGNANO VARANO CC Cagnano Varano, inseguimento ad alta velocità: carabiniere ferito dopo speronamento

Secondo quanto ricostruito, una gazzella dei carabinieri si sarebbe messa all’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’alt imposto dai militari

Tentato assalto al bancomat Credem nella notte a Cagnano Varano, colpo fallito

ph Carabinieri

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

CAGNANO VARANO – Attimi di forte tensione nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, quando un inseguimento tra carabinieri e due malviventi si è concluso con uno schianto e il ferimento di un militare dell’Arma.

Secondo quanto ricostruito, una gazzella dei carabinieri si sarebbe messa all’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’alt imposto dai militari. I due occupanti del veicolo, nel tentativo di guadagnare la fuga, avrebbero accelerato a forte velocità lungo le strade del centro garganico.

Durante la corsa, i fuggitivi avrebbero speronato l’auto di servizio del 112, provocando un violento impatto che ha fatto finire entrambi i mezzi fuori dalla sede stradale. Nell’urto è rimasto ferito un carabiniere, che ha riportato un trauma alla spalla.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso, che hanno prestato le prime cure al militare.

Dopo l’incidente, uno dei due uomini a bordo dell’auto in fuga è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

L’episodio si è verificato intorno alle 17. Sono attualmente in corso le indagini per identificare e rintracciare il secondo responsabile. Lo riporta foggiatoday.it.

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