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CERIGNOLA GAMBALE Cerignola, Gambale trascinatore nel finale di stagione

Se c’è un volto simbolo del momento positivo dell’Audace Cerignola, è senza dubbio Diego Gambale, attaccante diventato punto di riferimento

Cerignola, Gambale trascinatore nel finale di stagione

Diego Gambale - Fonte Immagine: lanotiziaweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cerignola // Sport //

Se c’è un volto simbolo del momento positivo dell’Audace Cerignola, è senza dubbio Diego Gambale, attaccante diventato punto di riferimento fondamentale per mister Vincenzo Maiuri e per l’intero gruppo gialloblù.

Classe 1998, Gambale sta vivendo una stagione da protagonista, con la squadra stabilmente in zona playoff e capace di competere con avversarie di livello come Crotone, Monopoli e Casarano. Un rendimento che conferma la solidità del progetto e il valore dell’organico.

Arrivato dal Pineto nella stagione 2023/2024, l’attaccante ha già messo a segno 12 reti, eguagliando il suo miglior bottino in Serie C, raggiunto con il Montevarchi. Un traguardo che potrebbe essere superato, considerando che restano ancora cinque giornate alla conclusione del campionato.

La carriera di Gambale racconta una storia di determinazione e crescita costante. Dopo gli inizi nel settore giovanile della Lazio, il suo percorso si interrompe prima del salto nella Primavera, dando il via a una lunga gavetta tra Eccellenza e Serie D, dove si mette in luce a suon di gol.

La svolta arriva con il Montespaccato e poi con il Montevarchi, dove realizza le sue prime 12 reti tra i professionisti. Successivamente veste la maglia dell’Avellino, prima di ripartire dal Pineto e approdare infine a Cerignola, dove oggi sta esprimendo al meglio le sue qualità.

Tra i suoi punti di forza spiccano il gioco aereo, la precisione sotto porta e una sorprendente agilità negli spazi stretti, caratteristiche che, unite ai suoi 1,89 metri, lo rendono un attaccante completo e decisivo.

Nel momento chiave della stagione, l’Audace Cerignola si affida ai suoi gol per continuare a inseguire un finale da protagonista.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

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