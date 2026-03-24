Cresce l’attesa a Cerignola per la XXII edizione della Passio Christi, in programma domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. Un appuntamento che si annuncia intenso e altamente suggestivo, capace di coinvolgere l’intera comunità.

Saranno oltre 200 i figuranti protagonisti della rievocazione, tra cui numerosi giovani e cittadini che stanno contribuendo con entusiasmo e dedizione alla realizzazione dell’evento. Un impegno collettivo che restituisce il senso di una città unita, pronta a vivere un momento di fede, tradizione e identità condivisa.

L’atmosfera richiama quella delle grandi occasioni, sull’onda del successo della rievocazione del ritrovamento dell’icona della Madonna di Ripalta, che nei mesi scorsi ha saputo coinvolgere profondamente la cittadinanza.

La Passio Christi si conferma così come un evento capace di valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva.

L’invito è rivolto a tutti: prendere parte e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza che si preannuncia ricca di emozione e significato.

Lo riporta cerignolaviva.it.