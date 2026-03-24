Altro che esuberi: il problema è l’opposto. Il Comune di Cerignola è sotto organico in modo strutturale. Lo certifica la delibera di Giunta n.62 del 17 marzo 2026, che chiude la ricognizione annuale sul personale con un esito netto: nessuna eccedenza, nessun soprannumero.

Ma dietro questa formula tecnica si nasconde un dato ben più rilevante. A fronte di una popolazione di circa 56.900 abitanti, l’ente dovrebbe avere almeno 374 dipendenti secondo i parametri ministeriali. In realtà, ne ha poco meno della metà: 173 in totale, tra tempo indeterminato e determinato.

Una distanza che non è solo numerica, ma funzionale. Significa meno servizi, tempi più lunghi, maggiore pressione sugli uffici e difficoltà nel garantire l’efficienza amministrativa.

La normativa impone alle pubbliche amministrazioni di verificare ogni anno la presenza di personale in eccesso, anche per evitare sprechi e inefficienze. Ma nel caso di Cerignola, la verifica produce un risultato quasi paradossale: l’ente non ha dipendenti in più, ma molti in meno rispetto al necessario.

Il quadro normativo è chiaro. L’articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 obbliga gli enti a effettuare questa ricognizione e vieta nuove assunzioni in caso di inadempienza.

Qui, però, il problema non è rispettare il vincolo, ma trovare le risorse per colmare il gap. Perché assumere personale significa sostenere costi, e i bilanci degli enti locali sono sottoposti a limiti stringenti.

Il risultato è un equilibrio fragile. Da un lato, la necessità di garantire servizi essenziali. Dall’altro, i vincoli di spesa e le regole sul contenimento del personale.

La delibera non offre soluzioni, ma mette nero su bianco una criticità ormai cronica. Cerignola, come molti altri Comuni italiani, si trova in una condizione di sotto-dimensionamento che rischia di incidere direttamente sulla qualità dei servizi pubblici.