ROMA – Andrea Delmastro Delle Vedove ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sottosegretario alla Giustizia. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale nella quale il politico ribadisce la correttezza del proprio operato, pur riconoscendo un errore.

«Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti», ha dichiarato Delmastro. «Pur non avendo fatto nulla di scorretto, ho commesso una leggerezza alla quale ho rimediato non appena ne ho avuto contezza».

Il sottosegretario ha quindi sottolineato di assumersi pienamente la responsabilità della vicenda: «Me ne assumo la responsabilità nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio».

Le dimissioni di Delmastro si inseriscono in un contesto politico particolarmente delicato. Nelle stesse ore, infatti, si registrano anche le dimissioni di Bartolozzi, contribuendo ad alimentare tensioni all’interno dell’esecutivo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato anche Daniela Santanchè a valutare «la stessa scelta».

La vicenda apre ora nuovi scenari politici e potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri del governo. Lo riporta leggo.it