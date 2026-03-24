La Juventus guarda al futuro con fiducia, sostenuta da un impegno costante della proprietà. Nella lettera agli azionisti di Exor, John Elkann ribadisce la volontà di rafforzare il club sia sul piano sportivo che su quello economico, sottolineando il legame storico della famiglia Agnelli con la società bianconera.

Tra i segnali concreti di questa strategia, il rinnovo fino al 2030 del giovane talento Kenan Yildiz, scelta che evidenzia l’attenzione verso la crescita e la valorizzazione dei giovani. “Exor resta un proprietario orgoglioso della Juventus – afferma Elkann – e continueremo a sostenere il club con convinzione, certi di un futuro promettente”.

Il presidente ricorda anche le difficoltà degli ultimi anni, segnati da pressioni interne ed esterne e da vicende legali, ma sottolinea come il 2025 sia stato un anno di ricostruzione e rilancio, con interventi mirati per ristabilire equilibrio e competitività. Tra questi, un aumento di capitale vicino ai 100 milioni di euro e importanti cambiamenti nella governance.

Sul fronte sportivo, la Juventus Women ha brillato conquistando campionato, Coppa Italia e Supercoppa, mentre la squadra maschile ha mostrato segnali di crescita dopo l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, capace di portare nuova energia e determinazione nello spogliatoio.

Anche i numeri confermano il miglioramento: nel 2025 i ricavi sono saliti del 34%, raggiungendo i 530 milioni di euro, grazie soprattutto al ritorno in Champions League. Parallelamente, le perdite si sono ridotte del 71%, scendendo a 58 milioni, segnando un passo importante verso la sostenibilità finanziaria.

A rafforzare la stabilità economica contribuiscono anche accordi commerciali di lungo periodo, come il rinnovo con Adidas fino al 2036/37 per 408 milioni di euro e l’estensione della sponsorizzazione con Jeep fino al 2028 per 69 milioni.

“La Juventus non molla mai”, ricorda Elkann citando Omar Sivori, ribadendo la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di crescita e rilancio del club.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.