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EUROSPIN SALMONE Eurospin, ritirata mousse al salmone: possibile rischio botulino

Scatta l’allerta per una mousse al salmone a marchio Land, ritirata dai supermercati Eurospin per un possibile rischio microbiologico legato al botulino

Eurospin, ritirata mousse al salmone: possibile rischio botulino

Mousse al salmone - Fonte Immagine: ilclubdellericette.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Attualità // Cronaca //

Scatta l’allerta per una mousse al salmone a marchio Land, ritirata dai supermercati Eurospin per un possibile rischio microbiologico legato al botulino. Il richiamo è stato segnalato dal Ministero della Salute, che parla di “possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche”, un pericolo serio per la salute.

Il prodotto interessato è la confezione da 135 grammi con scadenza 20 maggio 2026. L’allarme è stato attivato a seguito di controlli effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Usl6 Euganea, nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza alimentare.

Eurospin ha già provveduto a ritirare il lotto da tutti i punti vendita, ma invita i consumatori a prestare attenzione. Chi avesse acquistato il prodotto è invitato a controllare il lotto indicato sulla confezione.

La raccomandazione è chiara: non consumare la mousse e riportarla al punto vendita, dove sarà possibile ottenere rimborso o sostituzione.

Lo riporta rainews.it.

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