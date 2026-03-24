Il Comune di Foggia interviene a sostegno del trasporto pubblico locale con un impegno di spesa pari a 880mila euro in favore di ATAF, la società che gestisce il servizio urbano. La decisione nasce dall’esigenza di garantire la continuità del servizio in attesa dei trasferimenti regionali previsti dalla normativa.
Il provvedimento si inserisce in un contesto finanziario caratterizzato da incertezze e ritardi nei flussi di finanziamento, che rendono necessario l’intervento diretto dell’ente. Senza questo supporto, il rischio sarebbe quello di compromettere un servizio essenziale per la mobilità dei cittadini.
ATAF rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il funzionamento della città, assicurando collegamenti quotidiani per migliaia di utenti. Il contributo stanziato consente di coprire le esigenze immediate e di mantenere operativa la rete di trasporto.
L’operazione ha carattere anticipatorio, in quanto le somme dovranno essere successivamente compensate con i trasferimenti regionali. Una dinamica che evidenzia le criticità del sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale.