Foggia, AM Service. Borgese (Noi Moderati): “Serve un atto inattaccabile o rischio paralisi al TAR”

Il futuro di AM Service s.r.l. e l’affidamento in house dei servizi informatici e amministrativi del Comune di Foggia finiscono al centro del dibattito politico. In consiglio comunale si discuterà infatti l’affidamento diretto alla società partecipata al 100% per la gestione di servizi amministrativi, informatici e logistici per 48 mesi.

Sul tema interviene il segretario provinciale di Noi Moderati, Francesco Borgese, che pur dichiarandosi favorevole alla procedura, solleva forti perplessità sulla solidità dell’iter amministrativo seguito finora. “Una delibera fragile rischia di trasformarsi in un terreno fertile per ricorsi al TAR, con possibili conseguenze come la paralisi dei servizi e l’instabilità occupazionale”, avverte.

Il partito chiede quindi il rispetto rigoroso del Codice dei Contratti Pubblici e delle direttive ANAC, evidenziando il rischio di errori procedurali che potrebbero compromettere l’intera operazione. Secondo Borgese, è fondamentale costruire un atto solido sotto il profilo giuridico.

“Non basta una scelta politica: serve una motivazione tecnica chiara e documentata che dimostri la convenienza economica e l’efficienza della gestione interna rispetto al mercato”, sottolinea. Altro elemento essenziale è la dimostrazione del cosiddetto “controllo analogo”, ovvero la capacità del Comune di esercitare sulla società partecipata lo stesso potere che ha sui propri uffici.

Tra i punti critici indicati anche la necessità di garantire che oltre l’80% del fatturato provenga dall’ente socio e il rispetto degli obblighi di trasparenza, con il coinvolgimento degli organi di controllo come Corte dei Conti e ANAC.

“Vigileremo affinché l’atto sia giuridicamente inattaccabile”, conclude Borgese. “Foggia non può permettersi nuove fasi di precarietà e contenziosi senza fine”.