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"DIVARIO INSOSTENIBILE" Foggia ultima in Italia per reddito, scatta l’allarme: “divario insostenibile”

Il report Unioncamere fotografa una crisi strutturale: famiglie sotto la media nazionale di oltre 8mila euro

foggia dall'alto- foggia il Comune

foggia dall'alto- foggia il Comune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia si conferma all’ultimo posto in Italia per reddito medio delle famiglie, un dato che riaccende con forza il dibattito sulle condizioni economiche del territorio e sulle prospettive di sviluppo. Secondo i dati diffusi da Unioncamere, il reddito medio si attesta a poco meno di 15mila euro annui, con uno scarto superiore agli 8mila euro rispetto alla media nazionale.

Un divario che diventa ancora più evidente se confrontato con le grandi aree del Nord, dove i livelli di reddito risultano anche doppi rispetto a quelli registrati in Capitanata. Una fotografia che evidenzia una frattura profonda e che pone interrogativi urgenti sulle politiche economiche e sociali.

Le conseguenze di questo squilibrio sono visibili nella vita quotidiana delle famiglie. La bassa capacità di spesa, la difficoltà di accesso a servizi di qualità e la crescente dipendenza da forme di sostegno pubblico rappresentano solo alcuni degli effetti di una situazione che appare ormai strutturale.

A questo si aggiunge il fenomeno dell’emigrazione, soprattutto giovanile, che continua a svuotare il territorio di competenze e risorse umane. Un circolo vizioso che alimenta ulteriormente il divario e rende più difficile invertire la tendenza.

Dal mondo politico arrivano richieste di interventi concreti e immediati. L’attenzione si concentra sulla necessità di investire in infrastrutture, creare opportunità di lavoro e rafforzare il tessuto produttivo locale. Senza un cambio di passo, il rischio è quello di vedere consolidarsi una situazione di marginalità economica sempre più difficile da superare.

Il dato sui redditi non è solo una statistica, ma il segnale di una crisi che attraversa il territorio in profondità. Una crisi che richiede risposte coordinate e una visione strategica capace di guardare oltre l’emergenza.

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