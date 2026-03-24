Gelato Day 2026: ecco le 3 migliori gelaterie della Puglia per Gambero Rosso

Il 24 marzo 2026 celebra il Gelato Day, la giornata mondiale dedicata al gelato artigianale, simbolo dell’eccellenza italiana che continua a crescere sia in qualità che in numeri. Dalle classiche coppette al cono, fino alla tradizionale brioche col tuppo, il settore non conosce crisi e conferma la sua forza anche sul piano economico e tecnologico.

Numeri e protagonisti del settore

Secondo l’Osservatorio Host 2027, la filiera del gelato artigianale vale 3 miliardi di euro, con una crescita vicina al 4%. Ogni anno vengono vendute oltre 600 milioni di porzioni, con un consumo pro capite di circa 2 chili. L’Italia domina anche sul fronte tecnologico, esportando macchinari e vetrine refrigerate per un valore superiore a 2,4 miliardi di euro.

Le migliori gelaterie pugliesi: i Tre Coni del Gambero Rosso

La Puglia conferma il suo ruolo di regione d’eccellenza con tre gelaterie premiate con i prestigiosi Tre Coni:

Gelateria Michel – Peschici: nata nel 1999, unisce i prodotti tipici del territorio a tecniche artigianali di alto livello, celebrando la tradizione foggiana da oltre 26 anni .

– Peschici: nata nel 1999, unisce i prodotti tipici del territorio a tecniche artigianali di alto livello, celebrando la tradizione foggiana da oltre . Mokambo – Ruvo di Puglia: gestita da quattro generazioni, custodisce la ricetta originale del 1840 , premiata dal Re Ferdinando II di Borbone, rendendo la gelateria una tappa obbligata per gli appassionati.

– Ruvo di Puglia: gestita da quattro generazioni, custodisce la , premiata dal Re Ferdinando II di Borbone, rendendo la gelateria una tappa obbligata per gli appassionati. G&co – Tricase: nel Salento, si conferma per il sesto anno consecutivo tra le migliori d’Italia, portando alto il valore della qualità artigianale salentina.

Tendenze e futuro del gelato

Il settore guarda anche al futuro: per il 2026 sono previste oltre 7.600 nuove assunzioni in Italia. Il gelato evolve verso soluzioni più salutistiche e innovative, con un aumento di prodotti 100% vegetali, “free-from” e alternative come latte di mandorla, cocco, avena e riso.

Che si tratti di ricette storiche borboniche o sperimentazioni vegane, il messaggio di questo Gelato Day è chiaro: la qualità artigianale è il vero protagonista, e la Puglia, con i suoi tre alfieri, ne è una testimonianza eccellente.

Lo riporta quotidianodipuglia.it.