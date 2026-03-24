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GRANDINATA GARGANO Grandinata sul Gargano: strada imbiancata come neve

Questa mattina all'alba, una forte grandinata ha sorpreso gli automobilisti lungo la strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis

Grandinata sul Gargano: strada imbiancata come neve

Grandinata sul Gargano - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

Questa mattina all’alba, una forte grandinata ha sorpreso gli automobilisti lungo la strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis, nel cuore del Gargano, in provincia di Foggia.

In pochi minuti il manto stradale è stato completamente ricoperto da una coltre bianca, simile alla neve, creando uno scenario inusuale per la zona. Non si segnalano danni né problemi alla circolazione, come confermato dal sindaco di San Nicandro, Matteo Vocale.

Le temperature restano rigide in tutta la provincia di Foggia, e il primo cittadino ha annunciato una pre-allerta per i prossimi giorni, con possibili nevicate in collina tra giovedì e sabato. Anche nei giorni scorsi, improvvise grandinate avevano interessato altri comuni del territorio foggiano.

Lo riporta ansa.it.

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