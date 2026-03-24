Nuove opportunità di lavoro all’estero per gli infermieri italiani: strutture sanitarie in Canada cercano personale qualificato offrendo stipendi fino a tre volte superiori rispetto all’Italia, insieme a trasferimento coperto e supporto completo per immigrazione e formazione linguistica. Requisito fondamentale è una conoscenza intermedia della lingua francese.

L’offerta, pubblicata sul sito dell’Institut français Italia, riguarda diverse realtà sanitarie di Montréal, tra cui l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro per cure a lungo termine Dante, ed è rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza.

Per candidarsi è necessario possedere una laurea in Infermieristica o un diploma in scienze infermieristiche conseguito in Italia, oltre a un’esperienza lavorativa minima di un anno. È richiesta inoltre la conoscenza del francese e dell’italiano almeno a livello B2 al momento dell’assunzione.

Dal punto di vista economico, la retribuzione mensile lorda varia tra 4.380 e 8.140 dollari canadesi, pari a circa 2.750-5.120 euro, in base al ruolo e all’esperienza. A questo si aggiungono numerosi benefit: copertura delle spese di trasferimento, corsi gratuiti di lingua francese, assistenza nelle pratiche di immigrazione e biglietti aerei inclusi.

Per partecipare alla selezione è necessario registrarsi online, compilare il proprio profilo professionale e candidarsi all’iniziativa “Emplois en santé au Québec – Italie 2026”, indicando la disponibilità per i colloqui e inviando la candidatura in lingua francese.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 15 maggio 2026.

Lo riporta leggo.it.