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Home // Manfredonia // Insulti sessisti. Calcio giovanile, respinto il ricorso dell’Accademia Manfredonia

Accademia Manfredonia Insulti sessisti. Calcio giovanile, respinto il ricorso dell’Accademia Manfredonia

La decisione è stata assunta nella riunione del 23 marzo 2026 dalla Corte presieduta dall’avv. Ilaria Tornesello

Accademia Manfredonia: ricorso per la squalifica dei Giovanissimi Under 14

Accademia Manfredonia, Giovanissimi Under 14 - Fonte Immagine: Facebook, Accademia Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha respinto il ricorso presentato dall’A.S.D. Accademia Manfredonia in merito alla gara contro l’A.S.D. Eagles San Severo, disputata lo scorso 1° marzo nell’ambito del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 14.

La decisione è stata assunta nella riunione del 23 marzo 2026 dalla Corte presieduta dall’avv. Ilaria Tornesello, con la partecipazione dell’avv. Maria Agneta (relatore), dell’avv. Livio Costantino (componente), dell’avv. Flavio Lorusso (rappresentante AIA) e del segretario Giuseppe Sforza.

Il ricorso della società sipontina era stato presentato in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 62 del 6 marzo 2026.

Dopo aver esaminato gli atti ufficiali di gara e valutato le motivazioni del reclamo, la Corte ha deliberato di respingere l’istanza dell’Accademia Manfredonia, confermando di fatto quanto già stabilito in primo grado.

Contestualmente, è stata disposta anche l’addebito della tassa reclamo a carico della società ricorrente.

1 commenti su "Insulti sessisti. Calcio giovanile, respinto il ricorso dell’Accademia Manfredonia"

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