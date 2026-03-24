Basta un blackout per fermare tutto. Con l’ordinanza n.17 del 24 marzo 2026, il sindaco di Manfredonia dispone la sospensione delle attività didattiche nel plesso “Parco dei Pellegrini” per il giorno successivo.

La causa è tecnica: un’interruzione programmata dell’energia elettrica. Ma le conseguenze sono concrete. Senza corrente non funzionano riscaldamento, impianti antincendio, illuminazione, servizi igienici, sistemi informatici. In queste condizioni, la scuola non è sicura. La decisione arriva su richiesta del dirigente scolastico e si basa su un principio chiaro: garantire l’agibilità degli edifici prima di tutto. È un episodio isolato, ma racconta una fragilità diffusa. Quella delle infrastrutture.

E della loro dipendenza da servizi essenziali. Perché basta un’interruzione di poche ore per bloccare un’intera comunità scolastica.