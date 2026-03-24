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Home // Manfredonia // Interruzione elettrica, il Comune sospende le attività didattiche in un plesso scolastico

SCUOLA CHIUSA Interruzione elettrica, il Comune sospende le attività didattiche in un plesso scolastico

Ordinanza urgente del sindaco: niente scuola il 25 marzo per mancanza di energia. Decisione legata alla sicurezza degli studenti.

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Basta un blackout per fermare tutto. Con l’ordinanza n.17 del 24 marzo 2026, il sindaco di Manfredonia dispone la sospensione delle attività didattiche nel plesso “Parco dei Pellegrini” per il giorno successivo.

La causa è tecnica: un’interruzione programmata dell’energia elettrica. Ma le conseguenze sono concrete. Senza corrente non funzionano riscaldamento, impianti antincendio, illuminazione, servizi igienici, sistemi informatici. In queste condizioni, la scuola non è sicura. La decisione arriva su richiesta del dirigente scolastico e si basa su un principio chiaro: garantire l’agibilità degli edifici prima di tutto. È un episodio isolato, ma racconta una fragilità diffusa. Quella delle infrastrutture.
E della loro dipendenza da servizi essenziali. Perché basta un’interruzione di poche ore per bloccare un’intera comunità scolastica.

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