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Home // cronaca // Lucera, completato il canile nell’ex mattatoio: il Comune chiama i creditori

EX MATTATOIO LUCERA Lucera, completato il canile nell’ex mattatoio: il Comune chiama i creditori

Conclusi i lavori di adeguamento, parte la fase amministrativa per la verifica delle spettanze

immagine d'archivio, non riferita al testo - FONTE: ANIMALPEDIA

immagine d'archivio, non riferita al testo - FONTE: ANIMALPEDIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
cronaca // Cronaca //

Si chiude la fase operativa dei lavori per la realizzazione del canile sanitario e rifugio nell’area dell’ex mattatoio di Lucera, ma si apre ora quella amministrativa, con l’avviso pubblico rivolto ai creditori dell’impresa esecutrice. Il Comune ha infatti invitato tutti i soggetti che vantano eventuali crediti a presentare le proprie istanze entro quindici giorni dalla pubblicazione.

L’intervento ha riguardato l’adeguamento dell’area alle normative igienico-sanitarie, con la trasformazione dell’ex mattatoio in una struttura destinata all’accoglienza e alla cura degli animali. Un progetto atteso da tempo, che punta a migliorare la gestione del randagismo e a garantire standard più elevati di benessere animale.

L’avviso rappresenta un passaggio obbligato nella chiusura dei lavori pubblici, finalizzato a verificare la presenza di eventuali posizioni creditorie ancora aperte. Trascorso il termine indicato, eventuali richieste non potranno più essere prese in considerazione in sede amministrativa.

La procedura rientra nelle disposizioni previste dalla normativa sui lavori pubblici e consente all’ente di chiudere definitivamente il quadro economico dell’intervento. Un passaggio tecnico, ma fondamentale per garantire trasparenza e correttezza amministrativa.

Con la conclusione dei lavori, il canile rappresenta ora una nuova infrastruttura al servizio della comunità, in grado di rispondere a esigenze concrete del territorio. Un risultato che segna un passo avanti nella gestione dei servizi legati agli animali e nella tutela del loro benessere.

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