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Home // cronaca // Lucera, dissesto: via alla liquidazione dei debiti con accordi al ribasso

LUCERA DISSESTO Lucera, dissesto: via alla liquidazione dei debiti con accordi al ribasso

L’Organismo straordinario accelera sul risanamento: pagamenti ridotti tra il 40% e il 60%

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Lucera dall'alto - Fonte Immagine: viaggiatoridelgusto.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
cronaca // Foggia //

Strategia per alleggerire il debito e chiudere le pendenze: i creditori chiamati ad accettare le transazioni.

Prosegue il complesso percorso di risanamento finanziario del Comune di Lucera, con una nuova fase operativa che punta alla liquidazione dei debiti fuori bilancio attraverso accordi transattivi. L’Organismo straordinario di liquidazione ha infatti preso atto dell’accettazione di alcune proposte e avviato il pagamento dei crediti relativi alla gestione ordinaria.

Il meccanismo adottato è quello previsto dalla normativa sul dissesto degli enti locali, che consente di definire le posizioni debitorie attraverso una riduzione dell’importo originario. In particolare, ai creditori viene proposto il pagamento di una somma compresa tra il 40% e il 60% del credito vantato, con la rinuncia a ogni ulteriore pretesa.

Una scelta che, da un lato, consente al Comune di ridurre in modo significativo il peso complessivo del debito e di accelerare i tempi del risanamento, ma che dall’altro comporta sacrifici per i creditori, chiamati ad accettare una riduzione sostanziale delle somme dovute.

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo preciso, che attribuisce all’Organismo straordinario il compito di valutare la fondatezza dei crediti e di proporre soluzioni transattive. Una volta accettata la proposta, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni, garantendo così una certa rapidità nella chiusura delle posizioni.

L’obiettivo finale è quello di definire in tempi ragionevoli la massa passiva e di consentire al Comune di uscire progressivamente dalla situazione di dissesto dichiarata nel 2019. Un percorso lungo e complesso, che richiede equilibrio tra esigenze finanziarie dell’ente e tutela dei diritti dei creditori.

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