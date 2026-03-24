L’UniFG promuove a Biccari l'iniziativa 'Educare all’inclusione'

Biccari si prepara a ospitare una giornata speciale dedicata all’inclusione scolastica e sociale, promossa dal Learning Sciences Institute (LSi) dell’Università di Foggia, martedì 31 marzo 2026, con l’evento “Educare all’inclusione: princìpi, metodologie e interventi”. L’iniziativa combina formazione per docenti e coinvolgimento diretto della comunità locale.

La giornata prenderà il via alle 14:30 presso l’Istituto Comprensivo “Roseti” e prevede un seminario intensivo per docenti curriculari e di sostegno, focalizzato sull’adozione di pratiche didattiche innovative e inclusive. La dirigente scolastica, prof.ssa Diana Riccelli, sottolinea l’importanza di offrire strumenti metodologici aggiornati e opportunità di confronto pratico, evidenziando il ruolo del teatro come strumento di inclusione: attraverso gioco dei ruoli ed espressione corporea, gli studenti possono esplorare la propria identità e comprendere le diversità, trasformando la scena in uno spazio di armonia e crescita collettiva.

L’iniziativa rientra nella missione dell’Ateneo di portare la ricerca fuori dalle aule universitarie, creando dialogo con il territorio. La prof.ssa Giusi Antonia Toto, coordinatrice del LSi, afferma che l’inclusione diventa efficace solo se supportata da basi scientifiche, trasformando gli ideali in prassi quotidiana concreta e misurabile.

Dalle 17:30 presso l’Auditorium Bollenti Spiriti, la “Compagnia del Giullare” presenterà uno spettacolo teatrale aperto a tutta la cittadinanza, affrontando il tema della diversità e abbattendo le barriere comunicative attraverso il linguaggio universale del palcoscenico. La ricercatrice Guendalina Peconio evidenzia come l’abbinamento tra teatro e pedagogia favorisca connessioni emotive profonde, promuovendo l’accoglienza dell’altro come patrimonio culturale condiviso.

L’evento rappresenta un’opportunità di crescita per i Monti Dauni, unendo eccellenza accademica e partecipazione della comunità per promuovere inclusione e dialogo.