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ENTRATE SOTTO PRESSIONE Manfredonia. Entrate sotto pressione: il Comune cerca equilibrio tra tasse e trasferimenti

Dietro ogni bilancio comunale c’è una domanda semplice: da dove arrivano i soldi?

PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA - PH MATTEO NUZZIELLO

PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA - PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Dietro ogni bilancio comunale c’è una domanda semplice: da dove arrivano i soldi? Nel caso di Manfredonia, la risposta è meno lineare di quanto si potrebbe pensare. Il quadro delle entrate per il triennio 2026-2028 racconta una realtà complessa, fatta di equilibri delicati e dipendenze strutturali.

Le entrate proprie, quelle che derivano direttamente dal territorio, rappresentano una base importante ma non sufficiente. La pressione fiscale, già significativa, lascia poco spazio a ulteriori incrementi senza effetti sociali ed economici difficili da sostenere. È un equilibrio sottile: aumentare le entrate senza comprimere la capacità contributiva dei cittadini.

A questo si aggiunge il peso dei trasferimenti. Risorse che arrivano da livelli istituzionali superiori e che, pur garantendo ossigeno ai conti, introducono un elemento di incertezza. Perché non dipendono direttamente dall’ente, e possono variare nel tempo, influenzando la stabilità complessiva.

Il risultato è una struttura finanziaria che richiede cautela. Ogni previsione deve essere calibrata, ogni margine attentamente valutato. Non c’è spazio per errori significativi, perché le conseguenze si propagano rapidamente sull’intero sistema. Eppure, dentro questa complessità, si intravede anche una possibilità.

ALLEGATI

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