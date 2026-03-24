C’è sempre un momento, nei documenti contabili di un ente pubblico, in cui i numeri smettono di essere cifre e diventano scelte. È lì che si misura la politica, più che nelle dichiarazioni. Il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 approvato a Manfredonia si colloca esattamente in questo spazio: una fotografia tecnica che racconta, senza enfasi, le ambizioni e i limiti della macchina amministrativa.

Le entrate disegnano un equilibrio fragile. Da un lato le risorse proprie, sempre più sotto pressione; dall’altro i trasferimenti, che restano un’ancora ma anche un’incognita. La programmazione si muove in questo margine stretto, cercando di mantenere servizi essenziali e, allo stesso tempo, di non rinunciare a investimenti strategici.

Sul fronte della spesa, la parola chiave è selezione. Non tutto si può fare, e non tutto si farà. Le scelte indicano una priorità chiara: garantire continuità ai servizi fondamentali, contenere i costi strutturali e provare, dove possibile, a liberare risorse per interventi mirati. Ma è proprio qui che emergono le tensioni. Perché ogni euro destinato a un capitolo è un euro sottratto a un altro.

C’è poi il tema, meno visibile ma decisivo, dell’efficienza. Un piano, per quanto dettagliato, resta sulla carta se non è accompagnato da una macchina amministrativa capace di tradurlo in azioni concrete. Ed è su questo terreno che si giocherà la partita più difficile: trasformare la programmazione in risultati.

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