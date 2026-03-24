Edizione n° 6015

BALLON D'ESSAI

LO MUZIO // Università di Foggia, Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza e partecipazione”
24 Marzo 2026 - ore  13:23

CALEMBOUR

118 GARGANO FOGGIA // Foggia – Gargano. Emergenza 118, operatori in rivolta: “Sistema ingiusto”
24 Marzo 2026 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister Pezzella

MANFREDONIA PEZZELLA Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister Pezzella

Il provvedimento disciplinare è stato adottato “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”

Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister Pezzella

Luigi Pezzella - ph Screen Manfredonia Calcio 1932

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Manfredonia // Sport //

MANFREDONIA – Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Manfredonia Calcio 1932. Al termine dell’analisi dei referti arbitrali relativi all’ultimo weekend di gare, è stata infatti inflitta una squalifica di quattro giornate all’allenatore Luigi Pezzella.

Il provvedimento disciplinare è stato adottato “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dalla società sipontina.

Una decisione che rappresenta una vera e propria stangata per il club, costretto a fare a meno del proprio tecnico per un periodo significativo della stagione.

La società ha reso note le disposizioni attraverso l’Area Comunicazione, nell’ambito della stagione sportiva 2025-2026.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister Pezzella"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO