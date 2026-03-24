MANFREDONIA – Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Manfredonia Calcio 1932. Al termine dell’analisi dei referti arbitrali relativi all’ultimo weekend di gare, è stata infatti inflitta una squalifica di quattro giornate all’allenatore Luigi Pezzella.
Il provvedimento disciplinare è stato adottato “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dalla società sipontina.
Una decisione che rappresenta una vera e propria stangata per il club, costretto a fare a meno del proprio tecnico per un periodo significativo della stagione.
La società ha reso note le disposizioni attraverso l’Area Comunicazione, nell’ambito della stagione sportiva 2025-2026.
A cura di Michele Solatia.
1 commenti su "Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister Pezzella"
Pazienza, si vedrà la partita a lato della tribuna posizionato sulla scala di metallo.