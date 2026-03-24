Capire come un Comune spende significa capire cosa considera davvero importante. Nel Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 di Manfredonia, la distribuzione delle risorse racconta una storia fatta di necessità più che di ambizioni.

La quota principale della spesa è assorbita dai servizi essenziali. È una costante nei bilanci pubblici, ma qui assume un peso ancora più evidente. Mantenere ciò che già esiste diventa la priorità assoluta, lasciando poco spazio a interventi innovativi o a progetti di lungo respiro.

Le spese correnti, in particolare, rappresentano una rigidità strutturale. Personale, gestione, manutenzioni: voci difficili da comprimere senza incidere direttamente sulla qualità dei servizi. E ogni tentativo di riduzione rischia di trasformarsi in un taglio percepito dai cittadini.

Sul fronte degli investimenti, la strategia è prudente. Pochi interventi, mirati, selezionati con attenzione. Non è il tempo delle grandi opere diffuse, ma delle scelte chirurgiche. E questo, se da un lato garantisce controllo, dall’altro limita la capacità di incidere in modo profondo sul territorio. Il risultato è un sistema che tende alla stabilità più che alla trasformazione.

allegati

albopretorio_000011587_005_pegdef.spesa2026-2028

albopretorio_000011587_004_pegdef.entrata2026-2028

albopretorio_000011587_001_gn_1028