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MANFREDONIA RIFIUTI Manfredonia, verde pubblico trascurato e rifiuti: cresce l’allarme nei quartieri

A Manfredonia si moltiplicano le segnalazioni di cittadini su aree verdi in stato di abbandono, erba alta e rifiuti sparsi

Manfredonia, verde pubblico trascurato e rifiuti: cresce l’allarme nei quartieri

Manfredonia, verde pubblico trascurato e rifiuti: cresce l’allarme nei quartieri

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

A Manfredonia si moltiplicano le segnalazioni di cittadini su aree verdi in stato di abbandono, erba alta e rifiuti sparsi, una situazione che sta generando disagio e preoccupazione in diversi quartieri della città.

Secondo quanto denunciato, la manutenzione del verde pubblico risulta carente in molte zone, con spazi lasciati all’incuria che compromettono il decoro urbano. L’erba incolta, oltre a deturpare l’ambiente, favorisce comportamenti incivili come l’abbandono di rifiuti, spesso nascosti proprio dalla vegetazione non curata.

Il problema non riguarda soltanto l’aspetto estetico. Accumuli di rifiuti e scarsa manutenzione rappresentano un potenziale rischio igienico-sanitario, creando le condizioni per la proliferazione di insetti e roditori e incidendo negativamente sulla qualità della vita.

Manfredonia, verde pubblico trascurato e rifiuti: cresce l’allarme nei quartieri

Da qui la richiesta alle istituzioni di intervenire con urgenza attraverso operazioni di pulizia e manutenzione, che comprendano il taglio dell’erba, la rimozione dei rifiuti e il ripristino del decoro urbano.

La segnalazione evidenzia anche la necessità di garantire attenzione a tutti i quartieri, senza differenze tra centro e periferie. “Ogni zona della città merita cura e rispetto”, viene sottolineato, ribadendo il diritto di tutti i cittadini a vivere in un ambiente sano e decoroso.

L’auspicio è che queste denunce possano sensibilizzare le autorità competenti e portare a interventi concreti e duraturi, capaci di migliorare le condizioni del territorio e la vivibilità urbana.

1 commenti su "Manfredonia, verde pubblico trascurato e rifiuti: cresce l’allarme nei quartieri"

  1. E p forz… Codd, nvóce d jì spirt pa terra pógghjie, guardass i corn annanz alla chèse e inde a tutte u pajose. Nooooo, uà ji a guardè ch fann i nirjie!

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