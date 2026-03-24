Per anni è stata una promessa. Ora torna ad essere un progetto. La Giunta comunale di Manfredonia riaccende i riflettori sulla rigenerazione urbana di via Barletta, un’area oggi segnata da abbandono e degrado. L’atto di indirizzo approvato punta a trasformare quello spazio in un luogo di aggregazione: verde pubblico, cultura, sport, socialità.

Un’idea che affonda le radici lontano nel tempo. Già nel 2015 il Comune aveva individuato quell’area come strategica per interventi di riqualificazione. Ma il progetto non è mai stato realizzato. Nel frattempo, il quartiere è rimasto sospeso. Tra potenzialità e incuria. La nuova delibera prova a colmare questo vuoto. Non solo recupero urbanistico, ma anche una visione sociale: restituire ai cittadini uno spazio vivibile, sicuro, centrale nella vita del quartiere.