“Ci speravo e mi sono commossa ieri per l’affluenza in generale, perché c’è stato bisogno di andare a votare, e della partecipazione dei giovani, perché hanno parlato.

È stato molto emozionante vedere i giovani che si sono mobilitati e anche il sud che si è mobilitato, i nostri ‘terroni’ giovani votanti, come me: io sono terrona e ne vado fiera”.

Sono le parole dell’attrice pugliese, originaria della provincia di Foggia, Maria Chiara Giannetta, ospite di un incontro nell’ambito del Bif&st di Bari, commentando il voto di ieri per il referendum costituzionale sulla giustizia.

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