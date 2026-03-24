Edizione n° 6015

BALLON D'ESSAI

LO MUZIO // Università di Foggia, Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza e partecipazione”
24 Marzo 2026 - ore  13:23

CALEMBOUR

118 GARGANO FOGGIA // Foggia – Gargano. Emergenza 118, operatori in rivolta: “Sistema ingiusto”
24 Marzo 2026 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Maria Chiara Giannetta, ‘commossa dalla mobilitazione di giovani e sud sul voto’

GIANNETTA FOGGIA Maria Chiara Giannetta, ‘commossa dalla mobilitazione di giovani e sud sul voto’

"Ci speravo e mi sono commossa ieri per l'affluenza in generale, perché c'è stato bisogno di andare a votare"

GIANNETTA - Fonte: instagram

GIANNETTA - Fonte: instagram

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

“Ci speravo e mi sono commossa ieri per l’affluenza in generale, perché c’è stato bisogno di andare a votare, e della partecipazione dei giovani, perché hanno parlato.

È stato molto emozionante vedere i giovani che si sono mobilitati e anche il sud che si è mobilitato, i nostri ‘terroni’ giovani votanti, come me: io sono terrona e ne vado fiera”.

Sono le parole dell’attrice pugliese, originaria della provincia di Foggia, Maria Chiara Giannetta, ospite di un incontro nell’ambito del Bif&st di Bari, commentando il voto di ieri per il referendum costituzionale sulla giustizia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO