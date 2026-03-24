Marzo pazzo nel Foggiano: dalla grandine al sole, fino al ritorno della neve

FOGGIA – Un autentico “marzo pazzo” quello che sta interessando la Capitanata, con un repentino alternarsi di fenomeni meteorologici che nel giro di pochi giorni porteranno dalla grandine al sole, fino a un nuovo colpo di coda invernale.

Nella giornata di oggi, martedì 24 marzo, una violenta grandinata ha colpito diverse aree del Foggiano, imbiancando campagne e strade tra Foggia e San Severo e interessando anche il Gargano, in particolare l’agro di San Nicandro. Un fenomeno intenso che ha creato scenari quasi innevati, senza tuttavia provocare disagi rilevanti alla circolazione.

Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, la situazione è destinata a cambiare rapidamente già nelle prossime ore. Fino a mercoledì 25 marzo il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature fresche al mattino ma più miti durante il giorno, quando i valori massimi potranno raggiungere i 16-18°C, con punte fino a 20 gradi in Capitanata.

Ma la tregua sarà breve. A partire da giovedì è atteso l’arrivo di un fronte freddo di origine artica che porterà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto sulle zone settentrionali della regione. In calo anche la quota neve, che sul Gargano potrà scendere fino a 600-700 metri.

Il peggioramento si accentuerà nella giornata di venerdì, quando correnti fredde e instabili investiranno l’intera Puglia. Sono previste precipitazioni diffuse e nevicate già a partire dai 500-700 metri sui Monti Dauni e sul promontorio del Gargano.

Le temperature subiranno un netto calo: le massime non supereranno i 10-12°C. Nel dettaglio, si prevedono circa 10°C a Foggia, 11°C a Bari e Brindisi, mentre Taranto e Lecce si attesteranno sui 12°C. Il tutto accompagnato da venti settentrionali sostenuti.

L’instabilità proseguirà anche nel fine settimana, con sabato ancora caratterizzato da freddo e piogge, mentre per domenica è atteso un graduale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni.

Un quadro meteorologico estremamente variabile che conferma, ancora una volta, quanto il mese di marzo possa riservare sorprese, passando in poche ore da scenari primaverili a condizioni tipicamente invernali.

A cura di Michele Solatia.