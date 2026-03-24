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Home // Cronaca // Massacrato di botte dal figlio, muore dopo due settimane: vittima un gioielliere di 86 anni

PESCARA MORTO Massacrato di botte dal figlio, muore dopo due settimane: vittima un gioielliere di 86 anni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione si sarebbe consumata all’interno dell’appartamento in cui la vittima viveva insieme al figlio, 59 anni

Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 21 gennaio 2020,  è stato effettuato un  servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

PESCARA – Non ce l’ha fatta Romolo Luciano, il gioielliere di 86 anni brutalmente aggredito nella sua abitazione lo scorso 8 marzo. L’uomo è morto nelle ultime ore all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Dopo il violento pestaggio, l’anziano era stato soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in Pronto soccorso. Stabilizzato, era stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è rimasto in prognosi riservata fino al decesso, arrivato dopo due settimane di agonia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione si sarebbe consumata all’interno dell’appartamento in cui la vittima viveva insieme al figlio, 59 anni. L’86enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni, riportando traumi gravissimi. Nelle prime ore successive ai fatti, il figlio avrebbe tentato di giustificare l’accaduto parlando della presenza di un presunto ladro introdottosi nell’abitazione. Una versione che però non ha convinto gli inquirenti. I carabinieri hanno infatti concentrato fin da subito le indagini sull’ambito familiare, approfondendo il rapporto tra padre e figlio e ascoltando a lungo il 59enne.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni gravissime. Con la morte dell’86enne, la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e potrebbe essere riqualificata in omicidio preterintenzionale. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, riportando l’attenzione sul tema della violenza domestica. Lo riporta leggo.it

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