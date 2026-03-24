Riceviamo e pubblichiamo

Spettabile Redazione di Stato Quotidiano,

Scrivo in merito alla recente attenzione dedicata dal vostro giornale al caso degli insulti sessisti e al respingimento del ricorso dell’Accademia Manfredonia. Sebbene sia doveroso informare su episodi di condotta antisportiva, vorrei sottoporre alla vostra attenzione una riflessione sulla coerenza e sull’equità del racconto giornalistico locale.

Nella stessa giornata di gare (6 marzo 2026), come si evince dal Comunicato Ufficiale n. 63 del 12/03/2026, si sono verificati altri episodi di gravità estrema nel Campionato Giovanissimi Under 14. Nello specifico, si legge della squalifica per due anni di un tesserato (fino al 2028) per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose e oltraggiose all’arbitro, tentando persino di colpirlo con uno sputo e reiterando l’aggressione verbale dopo l’espulsione.

RSi nota, purtroppo, un certo accanimento mediatico verso alcuni contesti, mentre episodi di analoga o superiore gravità — che coinvolgono minori in età formativa e comportamenti di tentata violenza fisica — sembr

ano passare sotto silenzio o ricevere un’attenzione marginale.

Perché questa disparità? I ragazzi dell’Accademia Manfredonia meritano un racconto equilibrato che non li trasformi nell’unico bersaglio della critica pubblica, specialmente quando il Giudice Sportivo emette provvedimenti altrettanto severi per fatti avvenuti contemporaneamente in altre piazze.

Confidiamo in una gestione delle notizie che sia più omogenea e che tuteli la dignità di tutti i giovani atleti coinvolti, evitando di puntare il dito in modo selettivo.

In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.