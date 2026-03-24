Referendum costituzionale, Censano: "Ho deciso di non votare perché si tratta di una riforma tardiva"

Si è concluso con la vittoria del No il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: il 53,23% degli italiani ha respinto la riforma, contro il 46,77% dei favorevoli. Un esito che riaccende il confronto sul futuro del sistema giudiziario italiano.

A commentare il risultato è l’avvocato Ettore Censano, che spiega la sua scelta di non partecipare al voto: «Ho deciso di non votare perché si tratta di una riforma tardiva, che interviene a distanza di quasi quarant’anni su un impianto che ha ormai trovato un proprio equilibrio. Un cambiamento oggi rischiava di produrre effetti negativi immediati, rallentando ulteriormente la giustizia».

Censano evidenzia anche le criticità legate al Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando come il correttivo proposto non fosse adeguato: «Era giusto ridurre il peso delle correnti, ma la soluzione rischiava di essere peggiorativa, passando da logiche di appartenenza a un sistema affidato alla casualità, con possibili ripercussioni su qualità ed efficacia delle scelte».

Sul piano politico, l’avvocato esprime preoccupazione per il futuro del dibattito: «Il rischio è che, dopo questo risultato, il tema venga rapidamente accantonato e la politica torni a inseguire il consenso immediato, senza affrontare le questioni strutturali della giustizia».

Infine, Censano invita a una riflessione più ampia: «Servono riforme ponderate, tempestive e realmente efficaci, non interventi tardivi che rischiano di complicare ulteriormente un sistema già fragile».

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.