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Home // Politica // Referendum, il ruolo degli elettori ‘dormienti’ e del centro moderato nel trionfo del ‘No’

REFERENDUM ELETTORI Referendum, il ruolo degli elettori ‘dormienti’ e del centro moderato nel trionfo del ‘No’

Secondo i sondaggi, tra il 10 e il 15% dell’elettorato si è mobilitato in massa, esprimendosi in maggioranza contro la riforma (tra il 57,7% e il 65%)

Referendum, il ruolo degli elettori 'dormienti' e del centro moderato nel trionfo del 'No'

Referendum Giustizia - ph La nazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Politica // Politica Nazionale //

Nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, una fetta di elettori tradizionalmente assente dalle urne, i cosiddetti “dormienti”, ha avuto un peso determinante. Secondo i sondaggi, tra il 10 e il 15% dell’elettorato si è mobilitato in massa, esprimendosi in maggioranza contro la riforma (tra il 57,7% e il 65%).

Un altro elemento chiave dell’esito è stato il comportamento dell’elettorato moderato del centrodestra. Gli elettori di Forza Italia e Noi Moderati hanno votato No nel 17,9% dei casi, quelli della Lega nel 14,1%, mentre i seguaci di FdI sono rimasti più allineati con il Sì (11,2% di No). Nel centrosinistra, invece, le defezioni sono state minori: Pd (No 90,4%), M5S (No 87%), Azione e altri partiti europeisti hanno contribuito marginalmente al fronte contrario.

Secondo Lorenzo Pregliasco di YouTrend, a spingere il No è stata soprattutto la difesa della Costituzione (61%), ma anche un voto di opinione e di protesta: elettori moderati preoccupati per la concentrazione dei poteri sull’esecutivo e cittadini contrari al governo Meloni (31% dei contrari ha motivato la scelta come opposizione politica).

L’analisi territoriale evidenzia un No diffuso, con eccezioni in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, mentre nelle Regioni del centro-sud, incluse Calabria, Lazio, Piemonte e Sicilia, la percentuale di No è stata elevata, con picchi a Napoli (75%) e Palermo e Bologna (68%). L’affluenza ha mostrato disparità tra Sud e centro-Nord.

In termini assoluti, i in Italia sono stati circa 12,4 milioni, più dei consensi raccolti dalla maggioranza di governo alla Camera nel 2022, mentre i No hanno superato i 14,4 milioni, comprendendo anche l’elettorato “anti-partitico” che non aveva votato alle ultime politiche o europee.

Secondo i sondaggisti Antonio Noto e Nicola Piepoli, il risultato indica che centrodestra e centrosinistra hanno mantenuto i propri consensi, con l’aggiunta di un nuovo elettorato motivato da ragioni civiche e di opposizione alla riforma. L’esito è quindi interpretato come una vittoria del No senza strascichi politici immediati, che chiude la vicenda senza intaccare la stabilità del governo.

Lo riporta ansa.it.

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