Referendum, Marina Berlusconi delusa per il No alla riforma

Dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, Marina Berlusconi avrebbe espresso delusione per la mancata affermazione del Sì, che avrebbe sostenuto la riforma voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra. Non è stato diffuso alcun commento ufficiale, ma fonti vicine alla presidente di Fininvest riferiscono il rammarico per l’occasione mancata.

Nel weekend la primogenita del Cav aveva intuito una possibile rimonta dei No, ma la bocciatura non comporta alcuna responsabilità per Forza Italia e il segretario nazionale, Antonio Tajani, che si è impegnato in prima persona per il Sì. L’auspicio della famiglia Berlusconi, riferiscono fonti parlamentari, è che la battaglia per una giustizia più giusta prosegua. Tajani ha sottolineato: “La riforma della giustizia rimane un tema sul tavolo, e non rinunceremo mai ad occuparcene”.

Particolarmente simbolico il risultato ad Arcore, storica roccaforte del berlusconismo: il No ha prevalso di soli 47 voti sul Sì, con il 50,25% contro il 49,75%. Nel comune brianzolo, dove si trova la residenza di Villa San Martino, ha votato il 67,33% degli aventi diritto, circa 9.305 persone. Una consultazione combattuta fino all’ultimo voto, che ha confermato la bocciatura della riforma Nordio anche nella “culla” del centrodestra.

Lo riporta adnkronos.com.