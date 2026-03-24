Edizione n° 6015

BALLON D'ESSAI

LO MUZIO // Università di Foggia, Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza e partecipazione”
24 Marzo 2026 - ore  13:23

CALEMBOUR

118 GARGANO FOGGIA // Foggia – Gargano. Emergenza 118, operatori in rivolta: “Sistema ingiusto”
24 Marzo 2026 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Lavoro // Regione Puglia e Agea insieme per lo ‘Sportello di servizio agli agricoltori’

REGIONE AGEA Regione Puglia e Agea insieme per lo ‘Sportello di servizio agli agricoltori’

Lo sportello, gestito da personale regionale formato da Agea, offrirà assistenza, consulenza e supporto agli agricoltori

Regione Puglia e Agea insieme per lo 'Sportello di servizio agli agricoltori'

Regione Puglia e Agea insieme per lo 'Sportello di servizio agli agricoltori'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Lavoro // Politica //

La Regione Puglia e Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, hanno siglato un protocollo d’intesa per l’attivazione dello “Sportello di servizio al pubblico” presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura. L’iniziativa mira a rendere più rapidi i servizi e più semplice il rapporto tra amministrazione e imprese agricole.

Lo sportello, gestito da personale regionale formato da Agea, offrirà assistenza, consulenza e supporto agli agricoltori, fornendo informazioni su misure nazionali e comunitarie, aiuti PAC 2023-2027, procedure amministrative e stato delle domande di sostegno e pagamento. Sarà possibile consultare i dati delle pratiche, ricevere chiarimenti operativi, segnalare anomalie e ottenere supporto nella risoluzione di criticità.

Particolare attenzione sarà dedicata ai pagamenti del piano di rigenerazione olivicola, tema strategico per la Puglia, per garantire maggiore rapidità nell’istruttoria e nell’erogazione delle risorse. Il protocollo prevede inoltre l’implementazione sul SIAN di procedure per la gestione dei bandi e delle liquidazioni finanziate da risorse extra PSR e PSP, con uno scambio continuo di dati tra Regione e Agea.

Regione Puglia e Agea insieme per lo ‘Sportello di servizio agli agricoltori’

L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha dichiarato: «La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante per avvicinare i servizi pubblici agli agricoltori. Lo sportello offrirà un punto di riferimento diretto sul territorio, supportando imprese, tecnici e organizzazioni agricole nella gestione delle pratiche e nella risoluzione delle criticità».

Il direttore di Agea, Fabio Vitale, ha aggiunto: «La logica dell’interoperabilità dei dati e del know-how dell’Agenzia direttamente sul territorio rafforza l’interazione con gli utenti e conferma l’impegno per il recupero del potenziale produttivo nelle aree colpite dalla Xylella fastidiosa, con 30 milioni di euro destinati alla riconversione e al reimpianto delle colture».

L’intesa avrà una durata iniziale di due anni, rinnovabile, e rappresenta un ulteriore passo verso un sistema dei pagamenti agricoli più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze delle imprese pugliesi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO