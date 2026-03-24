Regione Puglia e Agea insieme per lo ‘Sportello di servizio agli agricoltori’

La Regione Puglia e Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, hanno siglato un protocollo d’intesa per l’attivazione dello “Sportello di servizio al pubblico” presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura. L’iniziativa mira a rendere più rapidi i servizi e più semplice il rapporto tra amministrazione e imprese agricole.

Lo sportello, gestito da personale regionale formato da Agea, offrirà assistenza, consulenza e supporto agli agricoltori, fornendo informazioni su misure nazionali e comunitarie, aiuti PAC 2023-2027, procedure amministrative e stato delle domande di sostegno e pagamento. Sarà possibile consultare i dati delle pratiche, ricevere chiarimenti operativi, segnalare anomalie e ottenere supporto nella risoluzione di criticità.

Particolare attenzione sarà dedicata ai pagamenti del piano di rigenerazione olivicola, tema strategico per la Puglia, per garantire maggiore rapidità nell’istruttoria e nell’erogazione delle risorse. Il protocollo prevede inoltre l’implementazione sul SIAN di procedure per la gestione dei bandi e delle liquidazioni finanziate da risorse extra PSR e PSP, con uno scambio continuo di dati tra Regione e Agea.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha dichiarato: «La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante per avvicinare i servizi pubblici agli agricoltori. Lo sportello offrirà un punto di riferimento diretto sul territorio, supportando imprese, tecnici e organizzazioni agricole nella gestione delle pratiche e nella risoluzione delle criticità».

Il direttore di Agea, Fabio Vitale, ha aggiunto: «La logica dell’interoperabilità dei dati e del know-how dell’Agenzia direttamente sul territorio rafforza l’interazione con gli utenti e conferma l’impegno per il recupero del potenziale produttivo nelle aree colpite dalla Xylella fastidiosa, con 30 milioni di euro destinati alla riconversione e al reimpianto delle colture».

L’intesa avrà una durata iniziale di due anni, rinnovabile, e rappresenta un ulteriore passo verso un sistema dei pagamenti agricoli più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze delle imprese pugliesi.