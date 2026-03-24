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CERIGNOLA RIFIUTI Rifiuti, Cerignola prova a tagliare i costi: via libera a nuovi impianti per l’organico

Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio FORSU. Sul tavolo impianti più economici rispetto a quelli indicati da Ager. In gioco milioni di euro e il futuro della gestione rifiuti.

Cerignola, Bonito a 'Fuori dal Comune': "Da noi esiste una vitalità imprenditoriale straordinaria"

Francesco Bonito - Fonte Immagine: ilmegafono.eu

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
24 Marzo 2026
Cerignola // Il Duomo //

Cerignola apre una crepa nel sistema regionale dei rifiuti e tenta la via del risparmio. Con la delibera n.61 del 17 marzo 2026, la Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Bonito avvia una procedura per individuare impianti alternativi per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, la cosiddetta FORSU.

Una decisione che nasce da un dato concreto: il costo del servizio. Negli ultimi mesi, infatti, l’impianto individuato da Ager – l’Agenzia regionale per i rifiuti – non risulta più competitivo rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. Le indagini condotte dagli uffici comunali hanno evidenziato la disponibilità di operatori economici in grado di offrire tariffe sensibilmente più basse, pur restando entro i limiti contrattuali di distanza.

Il nodo è tutto qui: contenere la spesa senza violare il quadro normativo. Ager, infatti, mantiene un ruolo centrale nella pianificazione del ciclo dei rifiuti, ma ha anche indicato ai Comuni la possibilità di procedere autonomamente, in via transitoria, con affidamenti diretti, purché inseriti in un perimetro legale ben definito.

Cerignola si muove proprio su questo crinale. L’atto di indirizzo non è ancora una gara, ma è il primo passo verso una procedura che potrebbe ridisegnare i flussi dei rifiuti organici prodotti dalla raccolta differenziata. Parliamo di una componente significativa, che comprende scarti alimentari, rifiuti biodegradabili e materiali provenienti dai mercati.

Sul piano politico, la scelta ha un peso specifico rilevante. Il servizio rifiuti è uno dei capitoli più onerosi nei bilanci comunali e incide direttamente sulla TARI, la tassa pagata dai cittadini. Ridurre i costi di trattamento significa, almeno in teoria, alleggerire il carico fiscale o evitare aumenti.

Ma il quadro resta complesso. Il Comune fa parte del Consorzio Igiene Ambientale FG4 e ha già affidato il servizio integrato di raccolta e trasporto a Teknoservice per un valore superiore ai 107 milioni di euro.

In questo contesto, intervenire su uno solo degli anelli della filiera – quello del trattamento dell’organico – può produrre effetti significativi ma non risolutivi. È una partita a più livelli, dove si incrociano interessi economici, vincoli normativi e strategie regionali.

La delibera, in sostanza, fotografa una fase di transizione. Il sistema Ager non è ancora pienamente stabilizzato, i Comuni cercano margini di autonomia e il mercato offre alternative più competitive.

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