Richiamo alla responsabilità per il campo Progressista e Democratico: serve una figura condivisa per mantenere la credibilità.

«Alla luce del risultato del referendum — un esito che ci impone una profonda e matura riflessione —, emerge ancora più forte il bisogno di unità e di responsabilità del campo progressista, democratico, riformista e popolare.

Non possiamo permetterci, oggi meno che mai, di arrivare divisi al prossimo appuntamento elettorale amministrativo. È il momento di stare insieme, di costruire — con pazienza e visione — e non di dividerci.

Da qui, il mio ultimo appello: o si converge su un candidato, o su una candidata, condiviso da tutti, oppure non sarò presente — con tutto il rammarico che ne deriva — e non mi impegnerò nel prossimo appuntamento elettorale.

Stare insieme, lo ribadisco con assoluta fermezza, è l’unico modo per essere davvero credibili agli occhi dei cittadini» – lo ha dichiarato poco fa a Vocedelgargano lo stesso Mangiacotti (nella foto-copertina).